Компанія Boeing представила безпілотний повітряний танкер (відео)

Компанія Boeing представила безпілотний повітряний танкер. Він призначений для дозаправки літаків у повітрі. Безпілотник запускається за допомогою катапульти, також він може злітати з авіаносців.

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В основі новинки лежить модифікована версія безпілотної авіаційної системи Boeing MQ-25. Безпілотник може здійснювати дозаправку як військової, так і цивільної авіації. Крила літака здатні складатися для зручності розміщення на палубах авіаносців.