Компанія Boeing представила безпілотний повітряний танкер (відео)
10:54, 27 грудня 2017Наука та IT
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В основі новинки лежить модифікована версія безпілотної авіаційної системи Boeing MQ-25.
Безпілотний танкер має здітність складати крила під час транспортування / скріншот
Компанія Boeing представила безпілотний повітряний танкер. Він призначений для дозаправки літаків у повітрі. Безпілотник запускається за допомогою катапульти, також він може злітати з авіаносців.
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В основі новинки лежить модифікована версія безпілотної авіаційної системи Boeing MQ-25. Безпілотник може здійснювати дозаправку як військової, так і цивільної авіації. Крила літака здатні складатися для зручності розміщення на палубах авіаносців.
Компанія Boeing представила безпілотний повітряний танкер
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