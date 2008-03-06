Науковці винайшли прискорювач інтернету

Уельські науковці розробили технологію, що дозволяє забезпечити широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості, в сто разів більшій за звичайну нинішню, пише The Inquirer. Користувачі зможуть за хвилину викачувати близько 15 файлів з фільмами.

Технологія працює на наявній оптоволоконній інфраструктурі. Крім того, вона дасть змогу зробити виділене підключення дешевшим на 75 відсотків. Щоправда, дослідники не змогли уточнити, скільки саме коштуватиме модем для підключення до Мережі з використанням їх технології.

Винахід став результатом досліджень, що проводяться на грант в мільйон євро, виділений на три роки Євросоюзом.

Науковці зазначають, що на впровадження нової технології знадобиться близько п`ятьох років.

Лента.ру