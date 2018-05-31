У Саудівській Аравії створили робота, який вміє говорити арабською (відео)
10:56, 31 травня 2018Наука та IT
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У Саудівській Аравії створили робота, який вміє говорити арабською і розуміє місцеві діалекти. Розробники сподіваються, що робот зможе викладати для студентів.
Иллюстрация / REUTERS
До того ж він розуміє місцеві діалекти. Розробники кажуть, що це перший робот у світі, який має такі здібності.
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Його навчають самостійно рухатися та підтримувати діалоги, передає ТСН. Сподіваються, що у майбутньому робот зможе навіть замінити викладача в університеті.
Але розробники ще мають дослідити, чи сприйматимуть студенти такого вчителя.
У Саудівській Аравії створили робота, який вміє говорити арабською
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