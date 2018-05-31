У Саудівській Аравії створили робота, який вміє говорити арабською (відео)

10:56, 31 травня 2018
Наука та IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Його навчають самостійно рухатися та підтримувати діалоги, передає ТСН. Сподіваються, що у майбутньому робот зможе навіть замінити викладача в університеті. 

Але розробники ще мають дослідити, чи сприйматимуть студенти такого вчителя.

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Теги: #робот#Саудівська Аравія