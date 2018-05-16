В Австралії представили найбільший у світі 3D-принтер

Принтер працює дуже швидко, наприклад, він дозволяє виготовити велосипедну раму всього за 25 хвилин.

Австралійська Titomic представила найбільший у світі 3D-принтер, який може виготовляти металеві вироби.

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За розмірам ипринтер порівняний з автобусом, з його допомогою можна виготовити, наприклад, дев'ятиметрові деталі крила літака. Крім того, цей принтер працює дуже швидко, наприклад, він дозволяє виготовити велосипедну раму всього за 25 хвилин, передає kommersant.ru. З австралійцями збирається співпрацювати італійська суднобудівна компанія Fincantieri, за допомогою 3D-принтера вона хоче виготовляти деталі для морських кораблів.

Як заявив генеральний директор австралійської компанії Джефф Ланг, «ще рік тому люди не могли уявити, що можна використовувати такий друк для виготовлення великих металевих деталей в промисловості... 3D-друк може забезпечити експонентний ріст швидкості виробництва. Наприклад, він дозволить американським виробникам велосипедів, які переносять виробництво в регіони з дешевою робочою силою, повернутися до місцевого виробництва». За словами Ланга, один такий принтер виконує роботу 50 осіб.