Вчені: доба на Землі збільшилися після наближення Місяця

Півтора мільярда років тому доба на Землі тривали близько 18 годин.

Вчені з університету Вісконсіна в Медісоні і Колумбійського університету (США) з'ясували, що тривалість земної доби безпосередньо пов'язана з відстанню від Землі до Місяця.

Як повідомляє Бі-бі-сі, півтора мільярда років тому доба на Землі тривала близько 18 годин. Тоді Місяць перебував на відстані 340 тисяч км в середньому від нашої планети. Це на 44 тисячі км менше, ніж зараз, що майже дорівнює довжині екватора Землі (вона становить 40 тисяч км).

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Вчені досліджували цикли зміни клімату, до яких приводили періодичні зміни орбіти обертання Землі навколо своєї осі.

За рахунок вивчення гірських порід віком 90 млн років і знання історії Сонячної системи їм вдалося реконструювати процеси змін клімату в протерозої (період геологічної історії, що почався приблизно 2,5 млрд років тому і тривав майже 2 млрд років). Подібний метод називають астрохронологією.

На рух Землі впливають інші космічні тіла, і Місяць - не виняток. Зміна відстані між Місяцем і Землею впливало на обертання планети навколо своєї осі, що в свою чергу впливало і на тривалість земного дня, і на клімат планети.

Керівник дослідження професор Стівен Майерс пояснює це так: "Коли Місяць віддаляється, Земля уповільнює своє обертання подібно фігуристу, який витягує руки".

Астрофізикам відомо, що в даний момент супутник нашої планети віддаляється від неї зі швидкістю 38 мм в рік. Отже, дні на Землі будуть ставати довшим, але за людськими мірками помітно це стане лише мільйони років потому.

Як повідомляє УНІАН, нещодавно була знайдена найнебезпечніша чорна діра у Всесвіті.