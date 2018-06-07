Ресторан без кухарів: у Бостоні відкрили роботизований заклад зі здоровою їжею (відео)
12:23, 07 червня 2018Наука та IT
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У центрі Бостона працює ресторан Spyce, де страви готують роботи.
Ресторан без кухарів
Єдині працівники ресторану – 2 адміністратори, які стежать за роботами.
Кухня ресторану складається з семи автономних блоків. Відвідувачі роблять замовлення за допомогою терміналу.
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В меню переважно подають салати, також є італійські, індійські, тайські та веганські страви.
Ціна страви коштує близько 7,50 дол., приготування замовлення займає 3 хвилини.
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