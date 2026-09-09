Українським чоловікам призовного віку час повернутися на Батьківщину, - голова МЗС Німеччини

Він зазначив, що німецька влада знає, як ідентифікувати таких чоловіків.

Українські чоловіки призовного віку, які наразі проживають у Німеччині, мають повернутися на Батьківщину.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Reuters. Він зазначив, що німецька влада готова допомогти Києву ідентифікувати їх за допомогою даних про соціальні виплати, реєстрацію або дозволи на проживання.

"Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто зареєстрований і хто має посвідку на проживання", - зазначив він.

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Вадефуль підкреслив, що Берлін готовий передати цю інформацію Україні, щоб допомогти виявити таких чоловіків.

Німецька зброя для України

Також Вадефуль заявив, що Україні слід закуповувати більше зброї у німецьких виробників. За його словами, статус Німеччини як найбільшого донора Києва дає їй право розраховувати на замовлення для підприємств німецького оборонного сектору.

Вадефуль зазначив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її обороні проти Росії.

"Але я також мушу пояснювати це німецьким платникам податків, і найменше, що можна зробити, – це забезпечити участь німецької оборонної промисловості в усіх закупівлях", - сказав він.

"Наразі ми не цілком задоволені обсягом замовлень, що надходять до Німеччини", - зазначив міністр.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина залишається одним із найбільших європейських донорів України. У 2025 році країна надала Україні близько 9 млрд євро військової допомоги, ставши найбільшим європейським постачальником військової підтримки.

Німеччина продовжує постачати Україні системи IRIS-T та ракети до них, а також підтримує українську ППО іншими боєприпасами. У вересні міністр оборони Борис Пісторіус заявив про продовження передачі Україні перехоплювачів PAC-2 для Patriot.

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