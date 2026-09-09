Битва за Донбас: нове українське командування готується до найважчих боїв, - Reuters

Кремль прагне захопити всю Донецьку область, а нові командири ЗСУ отримали одне з найскладніших завдань війни.

Російські війська поступово наближаються до ключових міст Донецької області, а восени на цьому напрямку можуть розпочатися одні з найзапекліших боїв року. Для нового командування ЗСУ це стане серйозним випробуванням, пише Reuters.

Російські війська повільно просуваються до Слов’янська та Краматорська – головних міст так званого "поясу фортець". За даними військових аналітиків, російські підрозділи вже перебувають менш ніж за 15 кілометрів від Слов’янська та Краматорська. Обидва міста зазнають дедалі інтенсивніших ударів безпілотниками та керованими авіабомбами.

Очікується, що восени ситуація може значно загостритися. Аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман вважає, що вересень і жовтень можуть стати періодом найважчих боїв цього року. За його словами, Росія може спробувати використати погіршення погодних умов для проведення нових механізованих атак.

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"Зі погіршенням погодних умов безпілотники стають менш ефективними. І саме там росіяни намагаються повернути мобільність на поле бою", – пояснив Кофман.

Водночас Україна вже продемонструвала здатність стримувати такі атаки. Зокрема, російський наступ поблизу Добропілля влітку не приніс очікуваного результату.

Головне випробування нового командування

Оборона Донецької області стане одним із перших масштабних випробувань для нового військового керівництва України на чолі з генералом Михайлом Драпатим.

У липні він замінив на посаді головнокомандувача Олександра Сирського та почав формувати нову систему управління військами. За оцінками аналітиків, Драпатий намагається передати більше повноважень безпосередньо командирам оперативного рівня.

Ключові позиції на Донеччині отримали відомі українські командири Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Білецький очолює Третій армійський корпус, а Прокопенко – Перший корпус Національної гвардії "Азов".

Їхні підрозділи вважають одними з найбільш підготовлених і технологічно оснащених українських сил.

Раніше цього року корпус Білецького стабілізував ділянку фронту поблизу Слов’янська. Сили Прокопенка, своєю чергою, відіграли важливу роль у зриві російського наступу поблизу Добропілля.

До оборони регіону також залучений полковник Еміль Ішкулов, командир 11-го армійського корпусу, зона відповідальності якого охоплює Слов’янськ і Краматорськ.

Військовий радник президента Павло Паліса назвав призначення нових командирів логічним рішенням, оскільки вони вже мають значний бойовий досвід і авторитет серед військових.

Росія хоче захопити всю Донецьку область

Для Кремля захоплення частини Донецької області, яка досі перебуває під контролем України, залишається однією з головних цілей війни.

Російська влада вимагає від Києва передати Москві ще не окуповану частину регіону. Україна неодноразово відкидала ці вимоги. Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутнє Донецької області є одним із центральних питань цієї війни.

Водночас російським військам досі не вдалося здійснити швидкий прорив. Їхнє просування залишається повільним, а українські сили продовжують чинити опір.

"Це ситуація, яка все ще може розвиватися по-різному, і багато сценаріїв все ще розглядаються", – зазначив військовий аналітик Еміль Кастехельмі.

За його оцінкою, Росія поки не продемонструвала ефективного способу подолати українську оборону, яка значною мірою побудована навколо безпілотних систем:

"Загалом важко уявити, як росіяни зможуть досягти успіху поза межами тактичного рівня".

Однак для України ситуація залишається складною через нестачу особового складу. Київ також продовжує стикатися з проблемами в системі мобілізації.

Битва за Донбас - останні новини

Нагадаємо, днями заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху. Росія вже 15 разів переносила дедлайни по виходу на кордони Донецької області.

"Політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року", - зазначив Паліса.

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