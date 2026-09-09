Цілі Путіна в Україні виходять далеко за межі територіальних вимог, – Atlantic Council

Путін, як і раніше, дотримується максималістських цілей щодо України.

Останній раунд "човнової" дипломатії посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які у вихідні вперше за один тур відвідали і Москву, і Київ, мав символічне значення. Однак, попри оптимістичні оцінки всіх учасників, не було жодних ознак того, що зустрічі делегації США з російськими та українськими лідерами привели до якогось значного прогресу в напрямку миру.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово запрошував мирних посланців Трампа до Києва і вже закликає до другого візиту, прагнучи посилити імпульс, пише Atlantic Council. "Ми домовилися зі Стівом і Джаредом, що вони приїдуть знову. Важливо не робити довгих пауз. Вони були в Москві багато разів, а в Києві це було вперше", – зазначив він.

Український лідер прокоментував, що деякі з пропозицій, представлених Віткоффом і Кушнером, були "насправді дуже хорошими, дуже гідними", і зазначив, що деталі будуть оголошені після подальшого обговорення. Передбачається, що ці пропозиції включають заходи щодо деескалації, які обмежують удари по енергетичній інфраструктурі та постачанням зерна.

Відео дня

Але Зеленський не має ілюзій щодо нинішніх перспектив миру

Після переговорів із посланцями США український лідер визнав, що війна, ймовірно, триватиме й у 2027 році. З огляду на це Зеленський наголосив на важливості посиленої підтримки з боку союзників країни у найближчі зимові місяці.

Повідомляється, що "зимовий список побажань" українського президента включає ракети-перехоплювачі для українських систем ППО Patriot та збільшені поставки енергоносіїв, при цьому Київ сподівається отримати додаткові поставки СПГ із США.

Прагматичний підхід Зеленського легко зрозуміти, зазначають журналісти.

У Путіна "все стабільно"

Хоча детального звіту про переговори в Москві не оприлюднювалося, кремлівський диктатор Володимир Путін, судячи з усього, не залишив у Віткоффа та Кушнера жодних сумнівів щодо своєї незмінної відданості перемозі в Україні.

Виступаючи після зустрічі, радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Путін сказав американським послам, що Росія досягає "реального прогресу" на полі бою і впевнена в досягненні своїх військових цілей, при цьому наголосивши на необхідності усунення "усіх корінних причин конфлікту".

Цей акцент на "корінних причинах конфлікту" слугує нагадуванням про те, що цілі Росії в Україні виходять далеко за межі обмежених територіальних вимог, які лежать в основі нинішніх переговорів, пишуть ЗМІ.

Також у матеріалі йдеться про те, що хоч Москва й ніколи не давала однозначного формулювання цих "корінних причин", Путін та інші представники Кремля послідовно вказували, що прагнуть відновити російське домінування над Україною та мають намір стерти саме поняття окремої української національної ідентичності.

Початкові військові цілі Кремля

Коли Путін уперше оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну, він назвав "демілітаризацію" та "денацифікацію" країни своїми двома головними військовими цілями.

Поки що спроба Росії демілітаризувати Україну зазнала катастрофічного провалу: з 2022 року країна стала найпотужнішою бойовою силою в Європі та світовим лідером у війні з використанням дронів. Проте Кремль продовжує сигналізувати, що будь-яка мирна угода має передбачати масштабні обмеження щодо чисельності та можливостей українських збройних сил.

Неважко уявити, що Путін має на увазі для України, якщо йому вдасться роззброїти країну таким чином.

Обіцянка Путіна "денацифікувати" Україну є навіть більш важливою для військових цілей Росії, ніж його погроза "демілітаризувати" країну. Хоча кремлівський диктатор сумно відомий тим, що таврує всіх опонентів "нацистами", його давня демонізація України довела цю токсичну тенденцію до нових крайнощів – уся українська держава демонізується як нацистський режим, пишуть ЗМІ.

У результаті "денацифікація" України стала сприйматися як повне викорінення українського суверенітету та національної ідентичності. Кремлівські ЗМІ дали це чітко зрозуміти, використовуючи часту геноцидальну риторику на адресу українців і публікуючи помітний контент, що підтверджує: процес "денацифікації" неминуче означатиме "деукраїнізацію".

Влітку 2025 року бачення Росії щодо усунення "корінних причин" війни було викладено в меморандумі, підготовленому Кремлем напередодні мирних переговорів у Стамбулі.

Поряд із масштабними територіальними поступками, військовими обмеженнями та забороною на міжнародні альянси, цей документ також закликав українську владу надати російській мові статус офіційної державної мови, відновити привілеї Російської православної церкви та прийняти прокремлівську версію української історії.

Що особливо важливо, усі так звані "націоналістичні" українські політичні партії підлягали б забороні, відкриваючи шлях до встановлення проросійського маріонеткового режиму. У разі реалізації ці заходи скасували б десятиліття прогресу в національному будівництві та означали б кінець української державності, навіть якби Кремль вирішив зберегти видимість суверенітету, підкреслюють журналісти.

Закінчення війни не наближається

Безкомпромісна позиція Путіна під час суботніх переговорів у Кремлі дала чіткий сигнал, що він не має наміру припиняти своє вторгнення і залишається відданим максималістським цілям, несумісним із виживанням України.

Це не означає, що подальші переговори марні, але це має стати тривожним сигналом для всіх, хто досі сумнівається в масштабі імперських амбіцій Путіна або в його відмові визнати виникнення незалежної України після 1991 року.

Посланці Трампа продовжують обговорювати сценарії, вигідні для обох сторін, тоді як Путін грає в гру з нульовою сумою. Його вторгнення в Україну – це не захоплення земель і не геополітична угода з нерухомістю.

Це спроба повернути назад розпад Радянського Союзу та відродити Російську імперію. Мир стане можливим лише тоді, коли дипломатичні зусилля відображатимуть цю реальність.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що "вигідний для всіх" мир Кушнера може дати Путіну ще одну зброю проти України. На думку експерта, Москва готова йти на поступки, адже Трампу потрібна дипломатична перемога, з огляду на те, що домогтися явного прориву в питанні Ірану стає дедалі складніше.

Крім того, ми також розповідали, що Зеленський припустив можливу деескалацію війни цієї зими. "Моє відчуття [таке], що Путіну потрібен Трамп, – заявив президент України. – Він не хоче його розчаровувати".

Вас також можуть зацікавити такі новини: