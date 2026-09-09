Україна розробила нову ракету для радянського ЗРК 'Оса-АКМ': що відомо про РК-19

Нова ракета здатна перехоплювати цілі на відстані до 10 км.

Україна розробила нову зенітну ракету РК-19 для радянських зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ". Її публічно представили у квітні, а під час виставки MSPO стали відомі основні характеристики боєприпасу.

Як повідомляє "Мілітарний", РК-19 призначена для заміни радянських зенітних ракет серії 9М33, які використовуються комплексами "Оса-АКМ".

Вперше нову ракету показали у відеопривітанні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня зброяра. Пізніше на виставці представники "УкрОборонПрому" підтвердили її призначення.

Відео дня

За заявленими характеристиками, РК-19 може уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Максимальна швидкість польоту ракети становить близько 600 метрів за секунду.

Як і радянська ракета 9М33М3, РК-19 використовує радіокомандну систему наведення.

Маса ракети разом із пусковим контейнером становить 163 кілограми. Габарити контейнера – 3255×320×303 мм. Бойова частина нової ракети важить 14,3 кілограма.

Навіщо Україні нова ракета

"Оса-АКМ" – радянський всепогодний зенітний ракетний комплекс, призначений для захисту військ і важливих об’єктів від авіації та крилатих ракет.

Українські військові активно використовували ці комплекси після початку повномасштабного вторгнення Росії. Штатний боєкомплект самохідної пускової установки складається із шести ракет 9М33М3.

Радянська 9М33М3 важить 126,3 кілограма, з яких 15 кілограмів припадає на бойову частину. Вона здатна розвивати швидкість до 500 метрів за секунду та уражати цілі на відстані до 10 кілометрів і висоті до 5 кілометрів.

Досвід бойових дій показав, що українські військові успішно застосовували "Оси" проти російських безпілотників і крилатих ракет. Особливо активно комплекси використовувалися у 2022 році та частині 2023-го.

Проте з часом запаси радянських ракет для цих систем почали скорочуватися. Через дефіцит штатних боєприпасів інтенсивність використання "Ос" знизилася. Поява РК-19 має вирішити проблему залежності від запасів радянських ракет і дозволити продовжити експлуатацію наявних в Україні комплексів "Оса-АКМ".

Українська ППО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Вв Україні розробили нову систему протиповітряної оборони (ППО), яка має можливості збивати російські ракети S8000 "Бандероль".

Зазначається, що один з засобів від учасника Brave1 уже знищує "Бандеролі". При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів.

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