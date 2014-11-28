Журналісти дізналися про дату презентації попередньої версії Windows 10

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на джерела The Verge.

Хоча Microsoft буде брати участь у виставці CES в Лас-Вегасі, анонс попереднього користувача версії Windows 10 відбудеться на окремому заході в кінці січня, відзначило джерело. Раніше Microsoft обіцяла на початку 2015 року розповісти про функції операційної системи.

Вперше представники Microsoft згадали про Windows 10 на незначному заході в Сан-Франциско. За словами джерела, в наступний раз компанія має намір проінформувати про нову ОС докладніше. Microsoft планує обговорити безліч нововведень у користувацькій частині Windows. Наприклад, новий сенсорний інтерфейс Continuum. Також редмондська корпорація може уточнити плани з розвитку смартфонів, планшетів і віджетів на ігрової консолі Xbox.

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Windows 10 створюється з розрахунком на підтримку різних типів пристроїв, включаючи ПК, планшети, смартфони і Xbox One. Ресурс The Verge очікує, що Microsoft повідомить перші деталі про нову систему до кінця року.