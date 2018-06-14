Вчені: мозок деяких людей сприймає музику як спілкування

Емпатичні люди не тільки насолоджуються музикою, але і "спілкуються" з нею, встановили вчені.

Міжнародна група вчених провела експеримент, в якому показала, що емпатичні люди сприймають музику інакше, ніж ті, хто не схильний до співпереживання. Робота опублікована в журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Як повідомляє Naked Science, у дослідженні брали участь 20 студентів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Всі заповнили анкету Interpersonal Reactivity Index (IRI), що визначає рівень емпатії. Разом з тим вони пройшли музичний тест. Під час сканування МРТ учасники слухали чотири типи пісень: знайомі, що подобаються, знайомі невподобані, незнайомі, що сподобалися, і незнайомі невподобані. Вчені стежили за реакцією мозку.

Вони виявили, що смугасте тіло емпатичних людей більш активно під час прослуховування знайомих мелодій незалежно від того, подобаються вони їм чи ні. Смугасте тіло потрапило в систему винагороди і пов'язане з позитивними емоціями. Порушення його роботи може призвести до залежності.

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Також підвищеною активністю відрізнялися латеральна і медіальна зони префронтальної кори, які регулюють соціальну поведінку, і скронево-тім'яний вузол, задіяний при оцінці та розумінні чужої поведінки. Дослідники відзначають, що зазвичай ці зони активні під час спілкування з іншими людьми. Вони припускають, що для емпатичних особистостей музика може служити симуляцією спілкування навіть тоді, коли нікого немає поруч.

"Це дослідження - ще один доказ того, що обробка музики може об'єднуватися з когнітивними механізмами, які спочатку розвивалися для сприяння соціальним взаємодіям", - прокоментував один з авторів дослідження.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в США вперше з 2011 року на вінілі і CD продали більше музики, ніж в інтернеті.