Вчені: мозок деяких людей сприймає музику як спілкування

20:47, 14 червня 2018
Наука та IT
161 0
При сприйнятті музики мозок може задіяти механізми, призначені для соціального взаємодії / Фото УНІАН

Міжнародна група вчених провела експеримент, в якому показала, що емпатичні люди сприймають музику інакше, ніж ті, хто не схильний до співпереживання. Робота опублікована в журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Як повідомляє Naked Science, у дослідженні брали участь 20 студентів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Всі заповнили анкету Interpersonal Reactivity Index (IRI), що визначає рівень емпатії. Разом з тим вони пройшли музичний тест. Під час сканування МРТ учасники слухали чотири типи пісень: знайомі, що подобаються, знайомі невподобані, незнайомі, що сподобалися, і незнайомі невподобані. Вчені стежили за реакцією мозку.

При прослуховуванні музики у деяких людей активні ті ж зони мозку, що і під час спілкування з іншими людьми / Frontiers in Behavioral Neuroscience

Вони виявили, що смугасте тіло емпатичних людей більш активно під час прослуховування знайомих мелодій незалежно від того, подобаються вони їм чи ні. Смугасте тіло потрапило в систему винагороди і пов'язане з позитивними емоціями. Порушення його роботи може призвести до залежності.

Читайте такожПсихологи: люди з нижчих верств суспільства мудріші за представників еліти

Також підвищеною активністю відрізнялися латеральна і медіальна зони префронтальної кори, які регулюють соціальну поведінку, і скронево-тім'яний вузол, задіяний при оцінці та розумінні чужої поведінки. Дослідники відзначають, що зазвичай ці зони активні під час спілкування з іншими людьми. Вони припускають, що для емпатичних особистостей музика може служити симуляцією спілкування навіть тоді, коли нікого немає поруч.

"Це дослідження - ще один доказ того, що обробка музики може об'єднуватися з когнітивними механізмами, які спочатку розвивалися для сприяння соціальним взаємодіям", - прокоментував один з авторів дослідження.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в США вперше з 2011 року на вінілі і CD продали більше музики, ніж в інтернеті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #наука#музика