Facebook через помилку розблокував людей з "чорного списку"

01:10, 03 липня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Дождь.

З 29 травня по 5 червня користувачі, які були внесені в "чорний список", могли бачити публікації, які були доступні всім, але у них не було доступу до контенту, опублікованому тільки для друзів. Крім того, розблокований користувач міг відправляти повідомлення в Messenger тому, хто його заблокував.

Компанія виправила помилку і заблокувала всіх, хто був розблокований. Користувачам, яких вона торкнулася, будуть відправлені повідомлення з проханням перевірити "чорний список".

У Facebook відзначили, що розуміють важливість можливості заблокувати користувача. Компанія принесла вибачення за помилку.

Раніше УНІАН повідомляв, що інвестори, які вклали в Facebook в загалом $3 млрд, вимагають відставки Марка Цукерберга з посади голови правління та поділу посад голови правління-гендиректора.

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Теги: #Facebook#соцмережа