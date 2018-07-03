Facebook через помилку розблокував людей з "чорного списку"
У Facebook через технічну помилку були розблоковані люди з "чорного списку" 800 тисяч користувачів.
Про це повідомляється на сайті компанії, передає Дождь.
З 29 травня по 5 червня користувачі, які були внесені в "чорний список", могли бачити публікації, які були доступні всім, але у них не було доступу до контенту, опублікованому тільки для друзів. Крім того, розблокований користувач міг відправляти повідомлення в Messenger тому, хто його заблокував.
Компанія виправила помилку і заблокувала всіх, хто був розблокований. Користувачам, яких вона торкнулася, будуть відправлені повідомлення з проханням перевірити "чорний список".
У Facebook відзначили, що розуміють важливість можливості заблокувати користувача. Компанія принесла вибачення за помилку.
Раніше УНІАН повідомляв, що інвестори, які вклали в Facebook в загалом $3 млрд, вимагають відставки Марка Цукерберга з посади голови правління та поділу посад голови правління-гендиректора.