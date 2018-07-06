Безшумна, точна і вкрай небезпечна: характеристики штурмової лазерної гвинтівки китайського виробництва (відео)

16:12, 06 липня 2018
Наука та IT
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Штурмова гвинтівка стріляє лазерним променем і спалює ціль на відстані 800 м. Зброя калібру 15 мм важить 3 кг і може бути вмонтована на автомобілях, човнах та літаках.

Лазерна гвинтівка буде застосовуватися для "тимчасового відключення терористів", оскільки лазер може пошкодити сітківку, а на повній потужності і пропалити бензобак.

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Зброя безшумна, лазер налаштований на невидиму частоту – неможливо зрозуміти, звідки ведеться стрілянина. Вартість новинки становить близько $15 тисяч.

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