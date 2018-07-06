Безшумна, точна і вкрай небезпечна: характеристики штурмової лазерної гвинтівки китайського виробництва (відео)
16:12, 06 липня 2018Наука та IT
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Лазерна зброя, здатна «підсмажити» мішень з великої дистанції, перестала бути фантастикою з фільмів.
Безшумна, точна і вкрай небезпечна: характеристики штурмової лазерної гвинтівки китайського виробництва
Китай заявив про створення лазерної зброї та готовність до масового виробництва.
Штурмова гвинтівка стріляє лазерним променем і спалює ціль на відстані 800 м. Зброя калібру 15 мм важить 3 кг і може бути вмонтована на автомобілях, човнах та літаках.
Лазерна гвинтівка буде застосовуватися для "тимчасового відключення терористів", оскільки лазер може пошкодити сітківку, а на повній потужності і пропалити бензобак.
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Зброя безшумна, лазер налаштований на невидиму частоту – неможливо зрозуміти, звідки ведеться стрілянина. Вартість новинки становить близько $15 тисяч.
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