Безшумна, точна і вкрай небезпечна: характеристики штурмової лазерної гвинтівки китайського виробництва (відео)

Лазерна зброя, здатна «підсмажити» мішень з великої дистанції, перестала бути фантастикою з фільмів.

Китай заявив про створення лазерної зброї та готовність до масового виробництва.

Штурмова гвинтівка стріляє лазерним променем і спалює ціль на відстані 800 м. Зброя калібру 15 мм важить 3 кг і може бути вмонтована на автомобілях, човнах та літаках.

Лазерна гвинтівка буде застосовуватися для "тимчасового відключення терористів", оскільки лазер може пошкодити сітківку, а на повній потужності і пропалити бензобак.

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Зброя безшумна, лазер налаштований на невидиму частоту – неможливо зрозуміти, звідки ведеться стрілянина. Вартість новинки становить близько $15 тисяч.