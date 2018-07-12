У WhatsApp з'явилася позначка "переслане повідомлення"

12:59, 12 липня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ REUTERS

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«Вона буде супроводжувати ті повідомлення, які вам переслали від інших користувачів. Ця додаткова інформація допоможе вам краще орієнтуватися в індивідуальних і групових чатах. Завдяки цій позначці ви зможете зрозуміти, чи дійсно було відправлене вам повідомлення написане вашим другом або родичем або вони переслали вам повідомлення, написане кимось іншим», - йдеться у блозі WhatsApp.

Як повідомляв УНІАН, у липні в WhatsApp також з'явилася функція створення каналів. До цього таку можливість пропонував тільки Telegram.

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Теги: #WhatsApp#користувачі