У WhatsApp з'явилася позначка "переслане повідомлення"

Вона буде супроводжувати ті повідомлення, які переслали від інших користувачів.

В останній версії додатку месенджера WhatsApp з'явилася позначка «переслане повідомлення».

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«Вона буде супроводжувати ті повідомлення, які вам переслали від інших користувачів. Ця додаткова інформація допоможе вам краще орієнтуватися в індивідуальних і групових чатах. Завдяки цій позначці ви зможете зрозуміти, чи дійсно було відправлене вам повідомлення написане вашим другом або родичем або вони переслали вам повідомлення, написане кимось іншим», - йдеться у блозі WhatsApp.

Як повідомляв УНІАН, у липні в WhatsApp також з'явилася функція створення каналів. До цього таку можливість пропонував тільки Telegram.