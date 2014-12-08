Годинник від Apple надійде в продаж на початку наступного року

Про це йдеться в 53 випуску інформаційної програми "Новини Apple".

Придбати годинник захоче ймовірно кожен десятий користувач iPhone, про що у своєму новому звіті повідомляють експерти исследовальтельского агентства UBC.

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Також повідомляєтьcя, що акції Apple впали на 3,3%. Різке зниження курсу цінних паперів призвело до того, що капіталізація американського виробника зменшилась на 22,6 млрд. доларів за один торговий день.