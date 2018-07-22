В роботі месенджера Telegram по всьому світу стався збій

Збої в роботі Telegram були зафіксовані в ряді країн, включаючи Росію, Італію, Великобританію, Францію, Німеччину і Єгипет.

Користувачі Telegram по всьому світу зіткнулися з проблемами в роботі месенджера.

Це випливає з даних порталу Downdetector, передає "Газета.ги". Збої в роботі Telegram були зафіксовані в ряді країн, включаючи Росію, Італію, Великобританію, Францію, Німеччину і Єгипет. Також на перебої в роботі месенджера поскаржилися користувачі з декількох штатів США.

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Відзначається, що 48% користувачів зіткнулися з проблемами підключення до сервера, 27% не могли пройти авторизацію, а у 23% не виходило надсилати або отримувати повідомлення.

Раніше в системі "Приватбанку" стався масштабний збій.