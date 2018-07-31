Велике протистояння планет: сьогодні Марс максимально близько підійде до Землі (відео)

Це найближча відстань між планетами за останні 15 років.

31 липня Марс зблизиться із Землею на відстань в 0,39 астрономічних одиниці, тобто 57,8 млн. км.

Це найближча відстань між планетами за останні 15 років, повідомляється на офіційному сайті NASA.

Це означає, що Червона планета буде здаватися суперяскравою і її, з її характерним оранжево-червоним кольором, буде важко пропустити в нічному небі. З 27 по 30 липня точка на орбіті Марса наблизиться до Землі і буде найближче до Землі 31 липня. Така ситуація називається великим протистоянням планет.

Марс буде сяяти на земному небі як дуже яскрава червона зірка -2,8 зоряної величини, поступаючись по яскравості лише Венері. Це зробить Червону планету вельми привабливим об'єктом для спостережень в невеликий телескоп.

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Потрібно відзначити, що, оскільки Земля і Марс мають еліптичні орбіти і злегка нахилені один до одного, все зближення планет неоднакові. Мінімальна відстань від Землі до Марса становить приблизно 55,75 мільйонів кілометрів, але такий показник досягається вкрай рідко. Останній раз планети зближувались на таку відстань майже 60 тисяч років тому, а в наступний раз така відстань між планетами буде в 2287 році.

Попереднє велике протистояння Марса було 28 серпня 2003 року. Того разу відстань між планетами скоротилося до майже рекордних 55,8 млн. км. У жовтні 2020 року ще одне зближення планет, але відстань між ними буде більше, ніж сьогодні.

При цьому Земля і Марс шикуються в опозиції приблизно раз в два роки. Саме тому більшість місій NASA на Червону планету розділені часовими проміжками в два роки - щоб скористатися більш близькою відстанню.