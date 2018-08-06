Маленьких собак викрили в тому, що вони видають себе за великих, коли мітять територію

Дрібні тварини намагаються обдурити суперників, перебільшивши свій розмір.

Коли маленькі собаки мітять територію, вони тримають ногу під більшим кутом, ніж великі собаки, йдеться у Journal of Zoology. Ймовірно, таким чином тварини намагаються здаватися більше для можливих суперників.

Як повідомляє N+1, група дослідників під керівництвом Бетті Макгюїр з Корнеллького університету спостерігала за 15 собаками з двох розплідників в США. Вчені знімали на камеру, як тварини залишають мітки під час прогулянки на вулиці: зокрема, вони стежили за тим, наскільки високо собаки піднімають ногу. Крім того, група Макгюїр виділила три додаткових чинника, які здатні вплинути на висоту пахучого сліду - розмір собаки, силу струменя сечі і відстань між твариною і метою. Останні два параметри виміряти безпосередньо не вдалося, адже це вимагало би втручання з боку дослідників — однак вони врахували форму об'єктів, на яких собаки залишали мітки.

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Кут, на який собака піднімала ногу, як і маса тіла тварини, добре прогнозував висоту мітки — чим більший він, тим вище перебувала мітка. Також дослідники помітили, що існує зв'язок між вагою і ростом собаки і висотою мітки: великі представники виду піднімали ногу під меншим кутом, ніж їхні побратими більш скромних розмірів. На думку дослідників, дрібні тварини таким чином намагаються обдурити суперників, перебільшивши свій розмір. Ймовірно, це допомагає їм уникнути конфлікту з іншими собаками.

З іншого боку, можуть існувати і альтернативні пояснення: наприклад, маленьким собакам доводиться піднімати ногу вище, щоб перекрити своєю міткою мітку, залишену більш високою собакою. Крім того, така поведінка може бути пов'язана з фізичними обмеженнями для великих собак.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені встановили, що дружелюбність собак щодо людей - наслідок мутації їхнього геному.