У США помер останній самець північного білого носорога

У США помер самець північного білого носорога по прізвиську Ангаліфу. У світі залишилося всього п'ять представників цього підвиду, проте всі вони є самками. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Los Angeles Times.

Повідомлення про смерть тварини також з'явилося в Twitter зоопарку Сан-Дієго, штат Каліфорнія, де носоріг, привезений з Судану, містився з кінця 1980-х років. Ангаліфу було 44 роки, він помер з природних причин.

Angalifu passed away. 5 northern white rhinos remain #RIP#EndExtinction Pls share condolences. Photo: Helene Hoffman pic.twitter.com/X0sEkWNJAF - San Diego Zoo Safari (@sdzsafaripark) December 15, 2014

Зоологи намагалися продовжити рід рідкісної тварини, й підселили до нього самку Нолу. Проте в неволі пара не змогла привести на світ потомство.

У співробітників Інституту Сан-Дієго з дослідження і охорони навколишнього середовища залишилося сім'я померлого носорога. Вони сподіваються використати його для запліднення інших самок цього підвиду, три з яких містяться у Кенії, а ще одна - в чеському зоопарку.

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Ще в 1960 році ця популяція носорога налічувала 2250 особин. До її вимирання здебільшого причетні браконьєри. Багато культур вважають, що ріг тварини має цілющі властивості, і тому його високо цінують на чорному ринку.

Північний білий носоріг трохи більший за південного підвида і є другою за величиною наземною твариною після слона.