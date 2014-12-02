Вчені з'ясували, чому самці вмирають раніше за самок

Результати дослідження були опубліковані в журналі Functional Ecology, а коротко про них повідомляється в прес-релізі Ексетерського університету, передає Lenta.ru.

Біологи з Ексетерського університету працювали з популяціями мух Drosophila simulans, які розвивалися в різних умовах середовища. Щоб посилити статевий відбір до великих груп самців підсаджували нечисленних самок, а жорсткий тиск природних факторів (природний відбір) моделювали за допомогою високої температури.

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Самці мух привертають увагу самок піснями, танцями і приємним запахом, проте при зміні звичних умов середовища ці зусилля вимагали значно більше енергії. В результаті тривалість життя самців скоротилася приблизно на третину (до 24 днів). Для порівняння: у звичайних умовах самці і самки вмирали в одному і тому ж віці (близько 35 днів).

«Статевий і природний відбір впливає на представників обох статей докорінно різним чином. Отримані нами результати можуть пояснити різну тривалість життя самців і самок багатьох видів, людини в тому числі», - відзначає один з авторів статті Девід Хоскен (David Hosken).