Найбільший зорепад у 2018: коли й де спостерігати потік Персеїд в Україні

Метеорний потік щорічно відбувається в серпні з боку сузір'я Персея.

Українців чекає найбільш видовищний зорепад року - Персеїди. Цей потік метеорів щороку спостерігається від середини липня.

Зорепад стартує 11 серпня та 12 серпня о 22:00. Пік явища відбудеться у ніч проти 11 серпня та 13 серпня. Найбільш інтенсивний потік буде 13 серпня після опівночі, передає ТСН.

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Для спостережень за зоряним небом найкраще обрати місце за містом, далеко від світлового забруднення й вимкнути всі штучні джерела світла. Очам потрібно півгодини, щоб звикнути до темряви, але з часом ви зможете побачити все більше і більше. Щільність потоку складе 60-70 метеорів на годину, а це означає, що можна побачити слабкі смуги і яскраві вогняні кулі кожну хвилину.

Такий зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф пилових частинок, випущених кометою Свіфта-Туттля. Найдрібніші з часток згорають в земній атмосфері, утворюючи "зоряний дощ". Його інтенсивність поступово зростає, досягає піку, а потім падає.

Середня швидкість Персеїд - 210 тис. км/год. Рекордна щільність "падаючих зірок" була в 1863 році, коли в годину на нічному небі фіксували відразу 215 яскравих спалахів.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 11 серпня, жителі Землі будуть спостерігати за останнім у цьому році частковим сонячним затемненням.