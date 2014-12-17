Вчені: приготування їжі вдома погано впливає на здоров'я жінки

Таку заяву було зроблено вченими з медичного центру університету Раша в Чикаго, США, пише Вокруг света.

В рамках дослідження фахівці порівняли медичні показники 2755 жінок у віці від 42 до 52 років за останні 14 років. Учених цікавило наявність ознак метаболічного синдрому - комплексу обмінних, гормональних і клінічних порушень, що відбуваються на тлі ожиріння. До них відноситься гіпертонія, високий рівень холестерину, надлишкова маса тіла, підвищений вміст глюкози та ліпідів в крові.

Наявність у жінок хоча б трьох з цих ознак свідчить про підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Виявилося, що за 14 років ризик, пов'язаний з метаболічним синдромом, був високим у всіх жінок.

Однак найгірший результат відзначений у тих, хто приділяв приготування їжі багато часу.

Учасниці дослідження, які відмовлялися проводити багато часу на кухні, навпаки, мали міцніше здоров'я, а ризик розвитку яких-небудь захворювань у них виявився знижений на третину.

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Чи можна віднести все те ж саме до чоловіків, не повідомляється, серед них подібний експеримент поки що не проводиться.

На думку вчених, людям, що страждають вдома підвищеним апетитом, слід перейти на готові продукти, щоб не потрапити в "групу ризику".

На думку вчених, такі результати можуть бути частково пов'язані з тим, що люди їдять більші порції, коли готують самі, ніж коли купують готову їжу в магазині. При цьому вчені припускають, що страви, куплені в магазинах, можливо, стали більш здоровими".