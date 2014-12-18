З'явилася альтернативна теорія вимирання динозаврів

Вчені з Принстонського університету, Массачусетського технологічного інституту, Університету Лозанни і Університету Амраваті дійшли висновку, що динозаврів знищив не астероїд, а вулкани, повідомляє "Обозреватель".

У центрі гіпотези знаходяться траппи плато Декан - великі магматичні утворення, розташовані в західній і центральній частині Індії. Вчені проаналізували геологічні утворення в траппах і з'ясували приблизний час і тривалість масштабних вивержень.

На допомогу дослідникам прийшов циркон - мінерал, що містить уран, який можна виявити в магмі після виверження вулкана. У ролі хімічного "годинника" в даному випадку виступають ізотопи урану. З'ясувалося, що масштабні виверження почалися на планеті за 250 тис. років до того, як впав передбачуваний астероїд. Такі виверження тривали ще 500 тис. років після цього моменту і призвели до того, що динозаври зникли з лиця Землі.

Вимирання динозаврів стало частиною масштабного крейда-палеогенового вимирання, яке мало місце 65 млн років тому. "Вулканічна" версія є однією з найпоширеніших. Ще одна гіпотеза свідчить, що яйця і дитинчат динозаврів знищили хижі ссавці, які з'явилися на Землі.

Катастрофа призвела до серйозних змін на планеті. Зокрема, вуглекислий газ, що утворився, сильно закислив океани, що призвело до загибелі багатьох тамтешніх мешканців. Поступово руйнувалися звичні харчові ланцюжки, і багато видів опинилися на межі знищення. Таким чином, дослідження зміцнило "вулканічну" теорію, віднісши за часом виверження вулканів і вимирання стародавніх ящерів.