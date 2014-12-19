УНІАН запустив проект "Гречкометр", де порівняв падіння гривні й рубля, а також ціни на хліб, гречку та сіль

УНІАН запустив новий проект - "Гречкометр" - http://grechkometr.unian.ua

В онлайн-режимі ви можете простежити, як сильно знецінилися гривня і рубль із початку анексії Криму (17 березня 2014 року). "Гречкометр" демонструє відсоток девальвації української та російської національних валют до долара й відсоткову різницю у девальвації.

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Порівняти рівень девальвації також можна на прикладі трьох продуктів - хліба, гречки та солі. Станом на 21:45 19 грудня, ціна на гречку в Україні коливається на рівні $0,82, в окупованому Криму - $1,09, в Росії - $1,43.

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