За час розслідування катастрофи MH17 було досліджено 5,5 мільярда сторінок в інтернеті

Це блоги та форуми, а також сторінки соціальних мереж, де публікувались, серед іншого, фотографії та відеоматеріали зі східної України, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який є координатором оперативно-слідчої групи, наголосив, що слідство зосередилось на визначенні точної причини авіакатастрофи та встановленні осіб, які несуть за неї відповідальність.

«З самого початку Генеральна прокуратура виходила з того, що мова йде про підозру в умисному вбивстві, спричиненні авіакатастрофи зі смертельними наслідками та воєнний злочин», - повідомив Вестербеке.

Слідчими зібрані свідчення очевидців, у тому числі й тих, хто й досі перебуває у центрі конфлікту.

На електронну адресну скриньку продовжують надходити повідомлення, цінні фото- та відеоматеріали, важлива інформація.

Читайте такожСБУ: Слідчі знайшли свідків падіння MH17, які можуть вказати на спільників терористівСлідчі підкреслюють, що буде проведено детальне розслідування можливості застосування ракетної установки БУК, яка належить до зенітно-ракетних комплексів середньої дальності російського виробництва. Водночас слідство має виключити можливість застосування іншого виду зброї.

«Ми не можемо зупинятись на тому, що є ймовірним або в якому напрямку є найбільше доказів. Беззастережні докази повинні виключати кожну реальну альтернативу, кожну можливість того, що в основі катастрофи була інша причина», - наголосив координатор слідчої групи.

«Остаточною метою для нас є те, щоб судом на відкритому засіданні було встановлено - не може бути ніякого сумніву в тому, що підозрюваний або підозрювані, які постануть перед судом, є винними у авіакатастрофі», - зазначив голландський слідчий.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю було збито Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак, за попередньою інформацією, був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту літака перебувало 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.