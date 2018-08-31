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В новому кольорі: у мережу "злили" фото нового iPhone

13:37, 31 серпня 2018
Наука та IT
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У мережі з'явилися промо-фото нового iPhone XS / фото 9to5Mac

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Як повідомляє 9to5Mac, компанія сама "злила" фотографії через Федеральну комісію із зв'язку.

Судячи з фото, новинки з'являться в новому варіанті золотого кольору, повідомляє 9to5Mac. Також колір присутній на запрошенні компанії на щорічну презентацію нових продуктів, яка цього року відбудеться 12 вересня.

Новинки виконані в новому дизайні, схожому на iPhone X, який, зазначимо, не має золотої версії.

"Інші деталі ще належить визначити, але ми можемо з упевненістю повідомити, що називатися [новинка] буде iPhone XS, модель з OLED-дисплеєм буде поставлятися в двох розмірах, включаючи більшу версію, і кожен з них буде вперше пропонуватися в золотій версії", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #iPhone#презентація Apple