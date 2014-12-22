FB і Twitter готові до повного блокування в Росії за відмову закривати акаунти прихильників Навального - ЗМІ

Обидві соціальні мережі готові до повного блокування на території Росії, повідомляє Дождь з посиланням на кілька джерел.

Після слухання в Замоськворецькому суді Москви, де державне звинувачення зажадало у справі «Ів Роше» для Олега Навального 8 років в'язниці, а Олексія Навального загалом на 10 років, прихильники політика створили сторінку у фейсбуці для планування вуличних акцій на його підтримку.

20 грудня вона була заблокована. Як пояснив прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський, соціальна мережа це зробила на вимогу Генеральної прокуратури на підставі федерального закону від 2013 року про досудової блокування сайтів.

Після того, як про це стало відомо, Facebook засудив колишній посол США в Росії Майкл Макфол, а також редакції деяких впливових американських видань - зокрема Washington Post.

Читайте такожОстаннє слово Навального: "Все побудовано на брехні. На щогодинній брехні, розумієте?" (відео)Джерела, знайомі з ситуацією, розповіли виданню, що обговорення ситуації відбувалося в штаб-квартирі корпорації в Каліфорнії, після чого було прийнято рішення не блокувати всі наступні сторінки прихильників Навального. Про це повідомив і один з творців цієї сторінки Леонід Волков.

Facebook усвідомлює при цьому, що такі дії можуть призвести до повного блокування соцмережі в Росії і приймає ці ризики.

Водночас інше джерело повідомило, що 22 грудня компанія Twitter також прийняла рішення не блокувати акаунти, що публікують інформацію про акції прихильників Навального. Користувачам будуть пересилатися листи з вимогою Роскомнадзора видалити цю інформацію, проте до тих, хто відмовиться зробити це, ніякі санкції застосовуватися не будуть, розповіло джерело. У компанії також готові до повного блокування на території Росії.

«Вирішуються більш серйозні питання, ніж блокування твітів» - пояснив Дощу обізнане джерело, натякнувши, що по суті питання вже перейшло в площину міждержавних відносин Росії і США.

Ні Facebook, ні Twitter не робили офіційних заяв з цього приводу.