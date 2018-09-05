Google може відмовитися від URL-адрес

На думку компанії, такий формат позначення адреси є застарілим.

Інженери Google розробляють нові способи ідентифікації сайтів, що дозволяють відмовитися від звичних URL-адрес.

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Як повідомляє видання Wired, на думку компанії, такий формат позначення адреси є застарілим, передає kommersant. Крім того, URL-адреси можуть бути небезпечні, оскільки в більшості смартфонів вони не відображаються повністю, що дозволяє зловмисникам підміняти адреси сайтів. Google представить нове рішення восени або на початку 2019 року.

В даний час пошуковик Google Chrome завантажений близько 2 млрд разів, при цьому 1 млрд людей використовують браузер щомісяця. За даними Statcounter, у серпні поточного року частка пошуковика в світі склала 59,69%.

Як повідомляв УНІАН, агентство AP опублікувало результати розслідування про зберігання даних про місцезнаходження користувачів. Ці дані зберігалися, навіть якщо користувачі вибрали режим, при якому історія розташування не повинна запам'ятовуватись. Розташування зберігалося при роботі сервісів Google Maps, погодних віджетів, а також запитів у пошуковику.