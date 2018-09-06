У вересні на світ чекають одразу кілька астрономічних явищ, які не можна пропустити

Паради планет, виблискуючі зірки і зміна сезонів порадують в цьому році астрономів, любителів і простих романтиків.

У вересні 2018 року любителів поспостерігати за небом порадують особливі астрономічні події.

Як повідомляє National Geographic, завдяки тому, що у вересні в Північній півкулі ночі стають довшими, любителі астрономії отримають можливість подивитися на неймовірні явища від заходу до світанку. Венера опуститься ближче до Сонця і по мірі цього горіти стане ще яскравіше. Газові гіганти Юпітер і Сатурн будуть керувати небом на півдні. Обидва півкулі пройдуть через зміну часів року з приходом рівнодення, яке відбудеться 23 вересня 2018 року.

13 вересня – Місяць наблизиться до Юпітера

Щоб побачити серповидний Місяць, до якого приєднається блискучий Юпітер, з настанням ночі треба буде дивитися в бік південного заходу. Обидва небесних об'єкта будуть знаходитися нижче горизонту близько 17:00 за місцевим часом.

17 вересня – Місяць зустрічається з Сатурном

Як тільки почне темніти, Місяць набуде воскового відтінку і піднесеться в південному небі над золотистим Сатурном. Супутник нашої Землі та шоста планета від Сонця "заглянуть" на частину сузір'я Стрільця - Чайник.

23 вересня – Осіннє рівнодення

В цьому році вересневе рівнодення варто очікувати о 4:54 ранку за київським часом. Цей день як би офіційно заявляє про початок осені в Північній півкулі та весни в Південній. Саме слово «рівнодення» походить від латині та означає рівний поділ доби на ніч і день. Осінні та весняні рівнодення також є єдиними днями, коли Сонце піднімається зі східної сторони і заходить на західну.

Рівнодення у вересні є одним з чотирьох основних поворотних моментів в сезоні. Земля обертається навколо осі, нахиленої на 23,5 градуси щодо її орбітального шляху навколо Сонця. Коли Північна півкуля наближається до Сонця, настає літо, а в Південній – зима. Дні рівнодення відзначають перехід на весну або осінь.

30 вересня – Піднесення Пегаса

Щоб побачити сузір'я всім відомого літаючого коня, дивитися потрібно буде на північно-східну частину неба. Пегас є сьомим за величиною сузір'ям по всій небесній карті. Його легко відстежити завдяки чотирьом блискучим зіркам, зібраним в квадрат, що утворюють тіло Пегаса. Хоч і кожна кутова зірка сама по собі не особливо яскрава, їх легко знайти, так як інші в сузір'ї не світяться для неозброєного ока зовсім.

Як повідомляв УНІАН, 11-13 серпня 2018 року пройшов найбільш видовищний зорепад року - Персеїди. Щільність потоку становила 60-70 метеорів на годину, тому можна було побачити слабкі смуги і яскраві вогненні кулі кожну хвилину.