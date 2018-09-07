Хакери викрали персональні дані майже 400 тисяч клієнтів British Airways (відео)

Унаслідок кібератаки хакери отримали доступ до персональної інформації та фінансових операцій пасажирів.

Хакери вкрали дані користувачів з веб-сайту та мобільного додатку найбільшої авіакомпанії Британії British Airways.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на ВВС.

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Унаслідок кібератаки хакери отримали доступ до персональної інформації та фінансових операцій пасажирів.

Загалом йдеться про близько 380 тисяч транзакцій, які здійснили клієнти авіакомпанії. Однак у British Airways наголосили, що хакери не отримали доступ до паспортних даних пасажирів або ж напрямку їхньої подорожі.

Кібератака сталася у період між 21 серпня та 5 вересня.

«Порушення виправлені і веб-сайт працює в нормальному режимі. Ми сповістили поліцію та владу. Ми просимо вибачення за незручності, які спричинив цей злочин. Ми піклуємося про дані наших клієнтів», — заявили у British Airways.

Авіаперевізник сповістив усіх клієнтів, чия інформація потрапила до рук хакерів. Крім того, авіакомпанія закликає усіх, хто вважає, що його дані також були вкрадені, зв’язатися з фахівцями.

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