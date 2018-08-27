Російські хакери атакували Вселенського патріарха Варфоломія - ЗМІ

Облікові записи помічників Вселенського патріарха Варфоломія, які займалися питанням надання томосу про автокефалію для України, намагалися зламати хакери.

Російські хакери багато років намагалися дістати доступ до електронних листів високопосадовців православних церков у світі, в тому числі Вселенського патріарха Варфоломія.

Про це пише Associated Press.

Атаки здійснювало хакерське угруповання Fancy Bear, яке пов'язують із спецслужбами Росії.

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Сам Варфоломій не використовує електронну пошту, однак нею активно користуються його помічники, облікові записи яких намагалися зламати хакери. Усі вони займалися питанням надання томосу про автокефалію для України.

Associated Press посилається на майже 5 тисяч адрес електронної пошти, що в якості доказів були представлені компанією Secureworks. Вони свідчать про атаки, які здійснювалися протягом 2015-2016 років.

За даними агентства, спроби скомпрометувати Вселенський патріархат не припиняються досі.

Як відзначає AP, націленість на церковних високопосадовців демонструє широку мережу, яку створили хакери.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські хакери в 2017 році провели масштабну кампанію по злому мереж електроенергетичних компаній США, при цьому вони могли викликати відключення електроенергії.