ЗМІ повідомили про появу передвісника апокаліпсису (фото)

Як у християнстві, так і в іудаїзмі червона корова займає центральне місце в пророкування «кінця часів».

В Ізраїлі народилося теля червоного кольору, який згадується в епізоді священного писання іудаїзму — Торі, повідомили в єрусалимському інституті Храму. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Як у християнстві, так і в іудаїзмі червона корова займає центральне місце в пророкуванні «кінця часів», пише gazeta.ru.

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Для прихильників іудаїзму червона корова займає центральне місце в пророкування «кінця часів». У матеріалі наголошується, що співробітники інституту Храму в Єрусалимі вже провели ретельне обстеження» теля.

У матеріалі наголошується, що в інституті кілька років тому була розпочата програма, метою якої було завдання виростити червону корову в Ізраїлі. Згідно з цією програмою передбачалося, що для цього будуть використані заморожені ембріони великої рогатої худоби породи «ангус» червоної масті.

Після чого цими ембріонами запліднюють місцевих корів, йдеться в матеріалі. Так, іудейські та християнські послідовники ортодоксального спрямування вірять, що після народження червоного теляти вони зможуть відновити третій єрусалимський храм на Храмовій горі.

На думку віруючих, народження червоної корови узгоджується з пророцтвом і означає наближення апокаліпсису.