Вчені розрахували найдешевший і швидкий спосіб дістатися до Марсу

Результати своїх досліджень автори опублікували на ресурсі препринтів arXiv.org, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Scientific American, пише Lenta.ru.

Найбільш вигідний час для польоту космічного корабля із Землі на Марс обумовлений особливим взаємним розташуванням двох планет. Це призводить до того, що такий політ можливий під час вузького стартового вікна раз у 26 місяців.

Вчені захотіли піти від такого обмеження, запропонувавши відмовитися від так званої траєкторії Гомана - Ветчинкіна. Ця еліптична траєкторія передбачає перехід між двома орбітами - з низькою (Землі) на високу (Марса). Маневр включає в себе прискорення корабля у двох точках траєкторії: при переході з низької орбіти на високу.

Новий метод дослідники назвали балістичним захопленням. Замість вильоту до місця зустрічі з Марсом на певній точці орбіти («прицілювання»), космічні апарати будуть виводитися на планетну орбіту, рухатися по ній з меншою швидкістю і чекати, поки тяжіння наближення Марса само не затягне корабель до потрібної точки. Таким чином, новий підхід дозволить відмовитися від спалювання тонн палива, необхідного при уповільненні корабля (для потрапляння в потрібну точку орбіти).

Читайте такожNASA розробляє станції для польотів людей на Венеру

Основний результат авторів полягає в аналізі параметрів наближення до Марса. Їх робота, як повідомляється, підтримується корпорацією Boeing, а всього подібними дослідженнями в небесній механіці вчені займаються більше двадцяти років.

Новий метод додасть як мінімум кілька місяців до тривалості польоту - що робить його малопридатним для керованих місій (ризик опромінення у подорож на Марс і так вважається дуже високим). Однак можливість відмовитися від стартових вікон робить цей підхід корисним для вантажних кораблів: вони зможуть регулярно доставляти будматеріали та інші ресурси для марсіанських баз.

Аналогічний маневр на низькоенергетичній трансферній орбіті на початку 1990-х років використовувала японська автоматична міжпланетна станція Hiten. Це дозволило їй за три місяці досягти Місяця (замість декількох діб - при використанні траєкторії Гомана-Ветчинкіна). Маневр, використаний Hiten, був запропонований математиком Едвардом Белбраном, який є одним із співавторів дослідження, обговорюваного в Scientific American.