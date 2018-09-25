Знахідка десятиліття: в океані біля Португалії виявили 400-річний корабель з цінними артефактами (відео)
14:15, 25 вересня 2018Наука та IT
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На дні поряд із судном знайшли старовинні гармати з гербом Португалії, спеції та навіть шматки китайського фарфорового посуду.
Науковці вже заявили, що це – знахідка десятиліття / скріншот відео ТСН
В океані біля Португалії знайшли торговельний корабель, якому більше 400 років.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, корабель лежав на глибині 12 метрів, неподалік міста Кашкайс – передмістя Лісабону. Судно розшукали під час планових робіт - коли чистили русло річки Тежу, що тече столицею.
Археологи припускають - корабель плив з Індії, коли сталася катастрофа. На дні поряд із судном знайшли старовинні гармати з гербом Португалії, спеції та навіть шматки китайського фарфорового посуду.
Науковці вже заявили, що це – знахідка десятиліття і готуються досліджувати корабель.
В океані біля Португалії знайшли торговельний корабель, якому більше 400 років
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