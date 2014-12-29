Вчені заговорили про можливу зміну магнітних полюсів Землі і крах цивілізації

Про це повідомляє ТАСС.

"Інверсії на Землі відбувалися з частотою раз у мільйон років, остання мала місце на планеті близько 800 тисяч років тому. Але точно передбачити, коли це станеться, неможливо", - говорить голова об'єднаної вченої ради Сибірського Відділення РАН з наук про Землю, академік Микола Добрецов.

Вчений пояснив, що в результаті інверсії може статися колапс світової цивілізації. Магнітне поле Землі ослабне в десятки разів: генератори в цих умовах перестануть виробляти електроенергію, іоносфера буде зруйнована, космічне випромінювання може досягти поверхні землі. В умовах дуже низького магнітного поля стануть гірше працювати мобільні зв'язок і інтернет, насилу будуть заводитися двигуни внутрішнього згоряння через слабку іскру.

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Інверсія магнітного поля - зміна напрямку магнітного поля Землі в геологічній історії. При інверсії північний магнітний полюс і південний магнітний полюс міняються місцями, і стрілка компаса починає показувати протилежний напрямок. Інверсії магнітного поля відбуваються через інтервали часу від десятків тисяч років до величезних проміжків спокійного магнітного поля в десятки мільйонів років, коли інверсії не відбувалися.