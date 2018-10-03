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У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

13:16, 03 жовтня 2018
Наука та IT
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Стали відомі лауреати Нобелівської премії з хімії / twitter.com/NobelPrize

Нагорода дісталася Френсіс Арнольд, а також Джорджу Сміту та серу Грегорі Вінтеру.

"Королівська Шведська академія наук вирішила нагородити Нобелівською премією з хімії-2018 з одного боку Френсіс Арнольд, а з іншого - Джорджа Сміта та сера Грегорі Вінтера", - йдеться у повідомленні.

Френсіс Арнольд відмітили за роботу у галузі спрямованої еволюції ферментів. Сміт і Вінтер отримали премію "за фаговий дисплей пептидів та антитіл".

Розробки науковців допоможуть створювати нові ліки.

Зауважимо, що Френсіс Арнольд стала другою жінкою за останні 50 років, яка отримала Нобелівську премію. Першою стала цьогорічна нобелівська лауреатка, фізик Донні Стрікленд.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Нобелівську премію з фізики присудили за досягнення у сфері лазерної фізики.

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Теги: #Нобелівська премія