У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

Розробки науковців допоможуть створювати нові ліки.

У Стокгольмі оголосили імена цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з хімії.

Нагорода дісталася Френсіс Арнольд, а також Джорджу Сміту та серу Грегорі Вінтеру.

"Королівська Шведська академія наук вирішила нагородити Нобелівською премією з хімії-2018 з одного боку Френсіс Арнольд, а з іншого - Джорджа Сміта та сера Грегорі Вінтера", - йдеться у повідомленні.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

Френсіс Арнольд відмітили за роботу у галузі спрямованої еволюції ферментів. Сміт і Вінтер отримали премію "за фаговий дисплей пептидів та антитіл".

Розробки науковців допоможуть створювати нові ліки.

Зауважимо, що Френсіс Арнольд стала другою жінкою за останні 50 років, яка отримала Нобелівську премію. Першою стала цьогорічна нобелівська лауреатка, фізик Донні Стрікленд.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Нобелівську премію з фізики присудили за досягнення у сфері лазерної фізики.