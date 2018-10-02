Нобелівську премію з фізики присудили за лазери
14:03, 02 жовтня 2018Світ
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Лауретами премії стали Артур Ашкін, Жерар Муру та Донна Стрікланд
Артур Ашкін, Жерар Муру та Донна Стрікланд стали лауреатами Нобелівської премії з фізики / фото twitter.com/NobelPrize
У цьому році Нобелівську премію з фізики присудили за досягнення у сфері лазерної фізики.
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Лауреатами премії стали Артур Ашкін, Жерар Муру та Донна Стрікланд. Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії у Twitter.
"Королівська Шведська академія наук вирішила нагородити Нобелівською премією з фізики-2018 “за новаторські винаходи в галузі лазерної фізики" Артура Ашкіна, Жерара Муру та Донну Стрікланд", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію з медицини присудили Джеймсу Елісону й Тасуку Хондзьо за дослідження в галузі протиракової терапії.
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