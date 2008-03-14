Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс виступив з доповіддю про майбутнє комп`ютерних технологій перед Технологічною радою Північної Вірджинії (NVTC), повідомляє Computerworld. NVTC об`єднує понад 1100 компаній з 200 тисячами співробітників.

Одним з основних напрямків розвитку технологій Білл Гейтс назвав концепцію природних користувацьких інтерфейсів. Він упевнений, що поки що вони недооцінені. Проте в майбутньому такі інтерфейси виведуть на новий рівень взаємодію людини та техніки.

Зміниться система введення інформації в комп`ютер. Такі звичні пристрої, як клавіатура і миша, відійдуть на другий план. Їм на зміну прийдуть зручніші рішення, що розуміють рукописне введення і мову. Також на перший план вийдуть системи розпізнавання зображення.

Білл Гейтс розповів, що його донька вже сьогодні не носить в школу підручники. Їй їх замінює ультрапортативний комп`ютер.

Комп`ютер майбутнього перетвориться з великої настільної машини на маленький термінал, розташований усередині столу. Він зможе розуміти не тільки команди, віддані користувачем, а й розпізнавати предмети, які лежать на поверхні столу.

Дата-центри стануть повністю автоматизовані і практично не потребуватимуть присутності людини. Телебачення майбутнього піде в Інтернет і стане інтерактивним.

Лента.ру