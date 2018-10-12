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Facebook заявив про перебільшення кількості зламаних акаунтів

21:32, 12 жовтня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

За його словами, хакерська атака торкнулася близько 30 млн акаунтів, а не 50 млн. Про це повідомляє The New York Times.

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Він також додав, що компанія почала розслідування після «незвичайного стрибка активності», який був зареєстрований 14 вересня.

Раніше повідомлялося, що Facebook видалив сотні підозрілих сторінок перед виборами в США.

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Теги: #Facebook#хакерська атака