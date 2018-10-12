Facebook заявив про перебільшення кількості зламаних акаунтів

Недавня хакерська атака торкнулася близько 30 млн акаунтів, а не 50 млн.

Віце-президент Facebook Гай Розен заявив, що компанія перебільшила кількість зламаних хакерами акаунтів.

За його словами, хакерська атака торкнулася близько 30 млн акаунтів, а не 50 млн. Про це повідомляє The New York Times.

Читайте такожКомпанії Facebook загрожує десятизначний штраф за витік даних користувачів

Він також додав, що компанія почала розслідування після «незвичайного стрибка активності», який був зареєстрований 14 вересня.

Раніше повідомлялося, що Facebook видалив сотні підозрілих сторінок перед виборами в США.