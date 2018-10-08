Bild: Останні родичі Гітлера живуть в США і не люблять «брехуна» Трампа

Німецьке видання розшукало трьох братів з родини Гітлерів, один з яких поділився своїми поглядами на політику.

Вони – найбільш загадкові брати у світі. Троє американських пенсіонерів: Александер, Браян і Луїс, - насправді останні чоловіки з сім’ї Гітлерів.

Про це пише німецьке видання Bild, журналісти якого розшукали племінників німецького диктатора Адольфа Гітлера. На подвір’ї будинку, де живуть Браян і Луїс, майорить прапор США. Цілком типова картина для цього району Нью-Йорка на Лонг-Айленді. Незвичайний вигляд має лише двометровий білий паркан, який повністю оточує будинок. Чоловіки, які живуть в будинку, приховують свій секрет. В районі, де живе близько 20 тисяч людей, мало хто про це знає. Сім’я змінила ім’я в 1946 році спочатку на Гіллер, а потім на англійське подвійне прізвище.

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Адольф Гітлер був дядьком батька Браяна і Луїса – Вільяма Патріка Гітлера. Народившись у Великій Британії, «Віллі» емігрував у США в 1930 році. Пізніше він служив у американських військово-морських силах і воював проти Крігсмаріне дядька. В ті часи сім’я ще використовувала своє прізвище. Таким чином, один Гітлер воював проти іншого. Це була знахідка для американської воєнної пропаганди. Після Другої світової війни Віллі Гітлер зник. Він сховався на Лонг-Айленді разом зі своєю німецькою дружиною – Філліс. Ветеран війни хотів позбавити синів родинного прокляття, яке ховалося у найстрашнішому прізвищі у світовій історії. Крім того, він боявся помсти уцілілих нацистів, адже дядько Адольф ненавидів свого племінника і називав його «гидким».

20 років тому у своїй книзі британець Девід Гарднер написав, що сім’я Гітлерів досі існує. Все решта – плітки. Ніхто не говорив з ними про історію. Тож коли хтось знаходив Гітлерів, як, наприклад, журналісти New York Times в 2006 році, вони відмовлялися говорити. Жодних інтерв’ю. Жодних виключень.

Перед дерев’яним домом двох з трьох Гітлерів росте велетенський ліквідамбр. Жодних табличок з іменами, лише дзвінок. Після натискання звучить проста мелодія. Тиша. По-сусідству гавкає собака. Друга спроба. Кроки. Двері злегка прочинилися. З вигляду 50-річний чоловік відсовує москітну сітку: він повний, з чорним волоссям, а квадратне обличчя ідеально виголене. Гітлер у шортах. Це Браян, наймолодший з трьох братів, який живе разом з Луїсом.

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«Коли я, репортер Bild, назвався журналістом з Німеччини, він сказав: «Вибачте», - і одразу ж зачинив двері. Невдовзі після цього увімкнулися одразу вісім оприскувачів для газону. Це був чіткий сигнал, що мені радять піти», - пише автор, додаючи, що спробував обережно розпитати сусідів про Гітлерів. Але ніхто нічого не знав про них.

Жінка, яка живе через дорогу, знає про сім’ю більше. Вираз її обличчя змінився, коли німецький журналіст представився. На розпитування про сусідів з історією вона відповіла, що Гітлери «чудові люди», приємні і завжди готові допомогти.

«Не можна когось звинувачувати у гріхах родичів», - сказала сусідка, відмовившись розповідати більше.

Третій і найстарший брат, останній голова сім’ї Гітлерів, живе на півночі Лонг-Айленд. До нього довелося їхати автомобілем 45 хвилин. Знак на вулиці, де живе Александер Гітлер, говорить: «Глухий кут». Хлопець-латиноамериканець працює на подвір’ї, збираючи листя. На більшості будинків в районі теж встановлені американські прапори. Це маленький і тихий район із супермаркетом і численними розкладками з овочами вздовж головної дороги. Александер Гітлер живе в дерев’яному будинку. Газон більш запущений, ніж на подвір’ї його братів. Однак, численні вазони мають доглянутий вигляд. Турецькі гвоздики, півонії, хости – американські Гітлери, схоже, захоплені садівництвом.

«Дзвінка немає. Я постукав. Ніхто не відчинив. На подвір’ї немає автомобіля. Я спитав сусідів, чи не знають вони, де може бути їхній сусід. «О, Алекс!», - вигукнув Пол, який якраз лагодив кондиціонер своєї Honda Civic, - «Він, мабуть, рибалить», - додала дружина чоловіка і запитала, чого я хочу. Я відповів, що йдеться про історію сім’ї. Цікавий збіг: сусіди родом з Австрії. Але вони нічого не знали. Ми поговорили трохи про Німеччину. Коли я повернувся, на подвір’ї раптом з’явився автомобіль. Пан Гітлер їздить на Hyundai», - йдеться в статті.

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Після настирливого стукоту двері відчинилися.

«Що вам треба?», - пробурчав чоловік, який стояв за ними.

Александер Гітлер високий, до двох метрів на зріст, одягнений в бірюзово-білі чешки і мішкуваті штани. Вітання було дуже холодне.

«Ми ніколи не говоримо з репортерами. Ви вже були у моїх братів вдома сьогодні, правда?», - запитав родич німецького диктатора у журналіста, який зрозумів, що якщо спитає напряму про історію сім’ї, то доведеться піти ні з чим. Тому журналіст Bild спитав про погляди на політику в Німеччині.

«Німецька політика?», - тричі перепитав Александер Гітлер, здивовано вирячивши очі. Він зробив великий ковток з чашки кави, яку тримав у руці. Потім, 68-річний чоловік зробив крок назад, закрив москітну сітку і сперся на одвірок зсередини, сказавши: «Ну, давайте». Тож інтерв’ю з Гітлером довелося проводити через москітну сітку.

Перше питання: «Яка ваша думка про федерального канцлера Ангелу Меркель?». Обличчя родича німецького диктатора стало світлішим.

«Вона мені подобається. Вона хороша. Здається, вона дуже освічена і розумна людина», - сказав він.

Наступним питанням до одного з останніх Гітлерів було про те, як він оцінює роль Меркель у кризі через наплив біженців. Александер, чиє друге ім’я Адольф, знову сьорбнув кави і задумливо поглянув в далечінь. Лоб, щоки, очі – риси його обличчя дуже нагадують ті, які були притаманні його горезвісному родичу. Александер Гітлер трохи схожий на Бруно Ґанца, швейцарського актора, який зіграв вождя нацистів у фільмі «Бункер» в 2004 році.

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«Канцлер зробила, те що мала», - відповів врешті Александер, додавши, що якби міг, то голосував би за неї.

Александер Гітлер – прихильник Ангели Меркель! І це попри той факт, що він насправді переконаний республіканець в Америці, як і його брати. Він десятиліттями голосував на виборах.

«Я завжди голосую за того, хто найкраще виконує свою роботу», - пояснив племінник німецького диктатора.

А як щодо Дональда Трампа? Зрештою, нинішній американський президент теж має німецьке походження.

«Що ж, я б не сказав, що я у захваті від Дональда Трампа. Він точно не один з моїх улюбленців», - сказав Гітлер.

«Деякі речі, які Трамп каже, правильні. Більшість з них… Але те, як він це робить, дратує мене. І мені просто не подобаються брехуни», - додав він.