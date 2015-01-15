LG представила смартфон, який "загоює" подряпини
03:13, 15 січня 2015Наука та IT
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Компанія LG представила смартфон G Flex 2 з вигнутим корпусом і покриттям, яке "загоює" подряпини.
LG представила смартфон, який "загоює "подряпини / fair.ru
Як і попередник, цей апарат має закручений навколо горизонтальної осі корпус зі спеціальним покриттям, яке загоює подряпини, повідомляє 24tv.ua.
Новинку оснастили 5.5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD. За швидкодію відповідає 64-бітний 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 810 з тактовою частотою 2 ГГц і 2 Гб оперативки. Також на борті 16 або 32 Гб пам'яті, камери на 13 та 2.1 Мп. Працює LG G Flex 2 під управлінням "операційки" Android 5.0 Lollipop.
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Продажі стартують наприкінці січня у Кореї, а пізніше вигнутий смартфон з'явиться й на інших ринках.
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