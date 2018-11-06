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У Китаї розробили робота-гусінь, який буде допомагати медикам проводити операції (відео)

12:50, 06 листопада 2018
Наука та IT
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Розробники приголомшили високотехнологічною й водночас мікроскопічною новинкою. Крихітну диво-гусінь планують запустити просто всередину людського тіла.

Робот може подужати в сотню разів важчий за себе вантаж. Керують роботом за допомогою спеціального магнітного пристрою.

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Теги: #Китай#робот