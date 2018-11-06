У Китаї розробили робота-гусінь, який буде допомагати медикам проводити операції (відео)
12:50, 06 листопада 2018Наука та IT
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Робот може подужати в сотню разів важчий за себе вантаж.
У Китаї розробили робота-гусінь, що доправляє пігулки та допомагає проводити операції.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Розробники приголомшили високотехнологічною й водночас мікроскопічною новинкою. Крихітну диво-гусінь планують запустити просто всередину людського тіла.
Робот може подужати в сотню разів важчий за себе вантаж. Керують роботом за допомогою спеціального магнітного пристрою.
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