Казахстан обрав для запуску своїх супутників американський Falcon 9

Країна вибрала цього разу Falcon 9, тому що це дешевше, однак сума не розкривається на прохання американської сторони.

Казастан запустить два науково-технологічні супутники за допомогою ракети-носія Falcon-9, створеної американською компанією Space X. Запуск відбудеться 20 листопада на військовій базі Ванденберг у Каліфорнії.

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Про це повідомив прес-секретар міністерства оборонній і аерокосмічної промисловості Казахстану Асет Нуркенов, передає kommersant. За його словами, в майбутньому подібні космічні апарати Казахстан планує відправляти і з космодрому Байконур. «Думаємо, що космічні апарати такої конфігурації можливо запускати ракетами-носіями типу "Союз", "Протон", пуски яких відбуваються у нас з "Байконура"», - сказав він.

Нуркенов зазначив, що цього разу обрали Falcon 9, тому що це дешевше. «Сума - комерційна таємниця, ми не можемо розкривати, американська сторона попросила», - додав він.

У квітні SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним кораблем Dragon. Dragon успішно пристикувався до МКС.