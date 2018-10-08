SpaceX вивела в космос аргентинський супутник і вперше посадила Falcon 9 на узбережжі Каліфорнії (фото, відео)

Наступний запуск Falcon 9 запланований на 19 листопада, ракета виведе на орбіту 71 малий супутник для 35 різних організацій з 18 країн.

Компанія Ілона Маска SpaceX кілька годин тому в черговий - шістдесят другий раз – запустила ракету-носій Falcon 9. На орбіту був успішно виведений SAOCOM-1A – перший із двох аргентинських розвідувальних супутників. Запуск другого – SAOCOM-1B – зараз планується не раніше червня наступного року. Трансляція запуску велася на YouTube-каналі SpaceX.

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О 05:22 за київським часом ракета з супутником стартувала з майданчика SLC-4E на території бази Ванденберг Військово-повітряних сил США в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія, пише itc.ua.

Приблизно через дві хвилини відбулося розділення ступенів, а через 12 хвилин після старту перший ступінь успішно приземлився на майданчик LZ-4 космодрому 4W (SLC-4W) на узбережжі Каліфорнії. Це вперше SpaceX посадила ракету Falcon 9 на базі Ванденберг. До цього часу всі посадки на землю проводилися на території космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Для SpaceX це вже дванадцята успішна посадка першого ступеня на землю і тридцята в загальному заліку разом з морськими посадками на автономні платформи.

Другий ступінь продовжив політ для виведення супутника на сонячно-синхронну орбіту. Він відпрацював штатно, і вивів апарат на заплановану сонячно-синхронну орбіту висотою 619,6 км над поверхнею Землі з нахилом 97,86° і періодом обігу 16 днів. Підтвердження про успішне розгортання супутника на орбіті прийшло о 5:37.

Маса SAOCOM-1A – 1,59 т, мінімальний розрахунковий термін експлуатації – 5 років. Він оснащений радіолокатором L-діапазону з синтезованою апертурою антени. Разом з напарником 1B і чотирма італійськими супутниками X-діапазону ці апарати в майбутньому сформують сузір'я з шести супутників SIASGE.

Відомо, що в рамках цього запуску SpaceX в черговий раз намагалася зловити головний обтічник ракети Falcon 9 в спеціальну мережу на судні «Містер Стівен».

Напередодні запуску повідомлялося, що судно вийшло з порту, але, схоже, що й ця спроба не мала успіху. Нагадаємо, нещодавно компанія збільшила площу мережі на кораблі в чотири рази.

Наступний запуск Falcon 9 запланований на 19 листопада, ракета виведе на орбіту 71 малий супутник для 35 різних організацій з 18 країн.