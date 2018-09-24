Ілон Маск показав прототип колонії на Марсі

Маск показав прототип марсіанської бази "Альфа", а також опублікував знімок ракети, що злітає з неї.

Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск показав прототип марсіанської бази «Альфа», а також опублікував знімок ракети BFR (Big Falcon Rocket), що злітає з неї.

На початку 2018 року мільярдер, виступаючи на виставці технологій SXSW в Остіні, заявив про намір здійснити запуск ракети на Марс у першому півріччі 2019 року.

У разі успішних випробувань надважка ракета буде використовуватися для доставки людей і спорядження. За прогнозами Маска, SpaceX може організувати польоти до Червоної планеті вже до 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, Маск назвав ім'я першого космічного туриста, якого його компанія відправить у політ навколо Місяця. Ним став японський мільярдер Юсаку Маєзава.