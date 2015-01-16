Зниклий 12 років тому космічний апарат виявлено цілим на Марсі

Зниклий 12 років тому зонд Beagle 2 виявили на поверхні Марса. Його не зруйновано, він здійснив успішну посадку.

Про це повідомив 16 січня виконавчий директор Космічного агентства Великобританії Девід Паркер, передає ТАСС.

Про те, що апарат успішно сів на поверхню Марса свідчать нові знімки NASA, пояснили в британському космічному агентстві. Вийти на зв'язок йому завадило неповне розкриття панелей з сонячними батареями, уточнює телерадіокомпанія BBC.

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Наприкінці грудня 2003 року Beagle 2 відокремився від свого носія Mars Express і досяг поверхні Марса. Однак, незважаючи на численні спроби, Європейському космічному агентству не вдалося встановити зв'язок з ним, і вчені зробили висновок про втрату апарату в результаті жорсткого удару. Передбачалося, що він потрапив у кратер діаметром 19 метрів і кілька разів рикошетом вдарився об його стінки, в результаті чого апарат вийшов з ладу.