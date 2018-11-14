В Україні запустили YouTube Music та YouTube Premium

YouTube Music і YouTube Premium тепер доступні в Україні.

Представники "Google Україна" оголосили про локальний запуск двох платних сервісів.

Це YouTube Music — новий аудіострімінг на базі YouTube і YouTube Premium, що дає розширений доступ до відеохостингу, передає AIN.UA.

YouTube Music

YouTube Music доступний у мобільному додатку (Android, iOS) і за адресою music.youtube.com у двох версіях — платній і безкоштовній. Підписка YouTube Music Premium відкриває доступ до офлайн-завантаження треків, програвання музики у фоновому режимі, відключає рекламу. Безкоштовний варіант найбільше підходить для використання у веб-версії.

Рекомендації сервісу будуються на базі поточних переваг користувача в YouTube, місцярозташування і часу. Вони оновлюються щохвилини. Переважно, медіатека YouTube Music заповнена контентом від правовласників, але якщо до користувальницьким роликам не пред'явили претензій за порушення копірайту, вони теж можуть потрапити в додаток.

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YouTube Premium

YouTube Premium - це розширений доступ до YouTube, який також включає в себе всі можливості YouTube Music. Сервіс створений на базі YouTube Red. Крім перерахованих вище функцій, Premium дає наступні переваги:

- відключає всю рекламу в YouTube і YouTube Music;

- відкриває фонове прослуховування в основному YouTube-каналі клієнта;

- активує доступ до офлайн-завантажень;

- відкриває перегляд YouTube Originals — оригінальних шоу англійською (не перекладених, доступний переклад субтитрів).

YouTube Music можна користуватися безкоштовно, з показом реклами.

Платна підписка на YouTube Music, яка називається YouTube Music Premium, коштуватиме 79 грн/міс за індивідуальний акаунт і 119 грн/міс за сімейний тариф. Це ціни при оплаті через Android-версію. При купівлі через App Store сервіс буде дорожчим. Перші три місяці користування можна активувати безкоштовно.

Підписка на YouTube Premium буде коштувати 99 грн/міс за індивідуальний тариф і 149 грн/міс за сімейний доступ. Доступний безкоштовний тримісячний тріал.