В Україні запустили сервіс контролю безпеки будинків та квартир зі смартфона

На першому етапі проекту послуга буде доступна лише жителям Дніпра, Запоріжжя, Львова та Києва, а також кільком населеним пунктам Київської області.

Оператор мобільного зв'язку «Київстар» спільно з компанією «Охоронний Холдинг», запустив нову IoT-послугу - SafeHome, яка допоможе абонентам будь-якого мобільного оператора контролювати безпеку власних будинків та квартир за допомогою смартфонів, повідомила прес-служба мобільного оператора.

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«Унікальність пропозиції в тому, що клієнт отримує не просто «розумну», але й вигідну охорону будинку з обладнанням та підключенням без додаткової плати, є лише плата за послугу», – цитує прес-служба директора з розвитку бізнесу на корпоративному ринку «Київстар» Євгена Кражана.

У прес-релізі сказано, що клієнтам надається охоронне обладнання, його монтаж і підключення, а також мобільний додаток для управління SafeHome та контролю приміщень (версії для Android і iOS).

За клієнтами закріплюються особисті менеджери.

У вартість послуги входить користування обладнанням, повний пакет послуг охоронної компанії – від супроводу клієнта, до виїзду за викликом, передача даних з пристрою.

В охоронний пристрій також встановлена SIM-карта «Київстар». Управління і контроль сигналізацією здійснюється дистанційно, як зі смартфонів, так і з кнопкових мобільних телефонів.

«Користувачі кнопкових мобільних можуть активізувати або вимкнути пристрій, зателефонувавши на нього. Якщо тривога спрацює, абонент отримає повідомлення і йому надійде телефонний дзвінок. За допомогою програми для смартфона крім зазначених опцій можна уточнити статус охорони будинку в реальному часі і управляти «розумним» обладнанням», - сказано в релізі.

Сигналізація має рівень захисту Grade2, це означає, що обладнання захищене від «глушилок». Якщо датчик спрацьовує або зв'язок з обладнанням пропаде, власнику житла та «Охоронному Холдингу» надійде сигнал тривоги. Охоронна компанія висилає наряд на місце події.

«Послуга SafeHome – це моніторинг та технічна підтримка охоронюваного об'єкта в режимі 24/7. Ваш особистий менеджер відповість на всі питання і надасть вичерпну консультацію», –цитує прес-служба «Київстару» комерційного директора «Охоронного Холдингу» Олексія Шевченка.

На першому етапі проекту послуга буде доступна жителям Дніпра, Запоріжжя, Львова, Києва та кількох населених пунктів у Київській області: Вишневе, Боярка, села Чайки, Білогородка, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка. Надалі SafeHome буде доступний по всій території України.

У повідомленні також зазначається, що в найближчій перспективі оператора – запуск декількох нових продуктів і послуг в галузі охорони здоров'я, «розумного» міста та інше.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року «Київстар» запустив розумну автосигналізацію «Автотрекінг», яка дозволяє контролювати стан і місцезнаходження машини за допомогою програми на смартфоні і датчиків.

В 2017 році в Україні сталося 26 тис. квартирних крадіжок, з яких 5,5 тис. – в Києві. Найбільша кількість крадіжок було зафіксовано у Дарницькому районі, найменше – у Печерському.