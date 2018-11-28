У Непалі відкрився перший у країні ресторан із роботами-офіціантами (відео)

У Катманду відкрився перший у країні ресторан, де столики обслуговують роботи.

У Непалі відкрився перший у країні ресторан, де столики обслуговують роботи. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожУ Китаї розробили робота-гусінь, який буде допомагати медикам проводити операції (відео) У Катманду відкрився перший у країні ресторан, де столики обслуговують роботи. Андроїдів розробила місцева ІТ-компанія, надихнувшись досвідом Японії та Китаю. Робот обладнаний штучним інтелектом, що може розпізнавати об’єкти, розуміти мову та приносити замовлення.

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